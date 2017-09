Majerský vyzýva na odmietnutie kupovania voličských hlasov

Na archívnej snímke Milan Majerský Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Prešov 22. septembra (TASR) – Kandidát na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v jesenných voľbách Milan Majerský (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA) vyzýva všetkých kandidátov na predsedov vyšších územných celkov (VÚC), aby podpísali Kódex kandidáta na predsedu samosprávneho kraja, a tým sa zaviazali, že odmietnu akúkoľvek formu kupovania voličských hlasov. Zároveň že budú spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní v prípade indícií, ktoré by takémuto konaniu nasvedčovali. Odmietnu tiež akúkoľvek spoluprácu s fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré by im takúto „pomoc“ ponúkali.Majerský o tom informoval dnes na tlačovom brífingu v Prešove. Ako dôvod svojho rozhodnutia uviedol, že v minulosti pri voľbách do rôznych orgánov dochádzalo k zneužívaniu niektorých sociálnych skupín, najmä v rómskych osadách. Niektorí politici sa podľa neho snažili získať ich priazeň a kúpiť si ich hlas buď za peniaze, alebo získaním inej materiálnej výhody. Majerský uviedol, že už teraz má avíza, že v niektorých osadách pod Tatrami sa o takejto možnosti "obchodu" hovorilo. Priame dôkazy však nemá. Preto sa obracia na kandidátov, aby svojím podpisom pod kódex verejne deklarovali, že im ide o slobodný, čestný a demokratický priebeh volieb. Text kódexu začínajú distribuovať v týchto dňoch.povedal Majerský.Priebežne bude zoznam kandidátov, ktorí podpíšu kódex, zverejňovať. Majerský ďalej uviedol, že vo svojom volebnom tíme má aj Róma, a preto vie, ako to v minulosti v osadách v rámci kampane prebiehalo. Počas novembrových volieb bude mať jeho tím aktivistov v teréne a vo viacerých rómskych osadách budú dozerať na regulárny priebeh volieb.O post predsedu PSK sa okrem Majerského uchádza 11 kandidátov. Predsedom PSK chce byť František Bednár z Popradu (Nezávislosť a Jednota), Pavol Gašper z Popradu (nezávislý), Ján Garaj z Prešova (nezávislý), Andrej Gmitter z Bardejova (nezávislý), súčasný predseda PSK Peter Chudík zo Záborského (Smer-SD), Eduard Markovič z Popradu (nezávislý), Jozef Mihalčin z Vranova nad Topľou (ĽSNS), František Oľha z Prešova (Šanca), Miroslav Škvarek zo Svitu (SNS), Milan Šteiner z Prešova (Strana zelených Slovenska) a Jozef Šváč z Prešova (Nový parlament).Funkciu predsedu VÚC v Prešovskom kraji doteraz vykonával len súčasný predseda Chudík. Ten vedie samosprávny kraj 16 rokov, od vzniku krajských samospráv.