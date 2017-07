Majiteľ Caroliny Hurricanes zvažuje predaj klubu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Raleigh 14. júla (TASR) - Majiteľ Caroliny Hurricanes Peter Karmanos mladší dostal serióznu ponuku na predaj svojho klubu. Podľa informácií Bloomberg News sa o zámorský hokejový klub zaujíma Chuck Greenberg, bývalý výkonný riaditeľ bejzbalového tímu Texas Rangers. Ten ponúkol za klub NHL približne pol miliardy amerických dolárov, pri čom sa zaviazal, že "hurikáni" nezmenia svoje pôsobisko.Karmanos odkúpil v roku 1994 vtedajší Hartford Whalers a o tri roky neskôr ho presťahoval do Severnej Karolíny. Carolina sa však už dlhšiu dobu trápi s diváckym nezáujmom, v sezóne 2016/2017 mala najnižšiu návštevnosť spomedzi celej NHL, na domáce zápasy chodilo v priemere len necelých 12-tisíc priaznivcov. Do play off sa Hurricanes prebojovali naposledy v roku 2009.Podľa TSN je Karmanos predaju klubu naklonený.