Majiteľ Newcastlu United Ashley ponúkol klub na predaj

Londýn 16. októbra (TASR) - Majiteľ Newcastlu United Mike Ashley ponúkol anglický futbalový klub Premier League na predaj. Päťdesiattriročný podnikateľ kúpil Newcastle v roku 2007, počas jeho érydvakrát vypadli z najvyššej súťaže.Do Premier League sa Newcastle vrátil v minulej sezóne, keď sa stal víťazom druhej ligy The Championship.uvádza sa vo vyhlásení na internetovej stránke klubu.sprostredkovala vyhlásenie agentúra DPA.Právnik Ashleyho spoločnosti St James' Holdings Andrew Henderson verí, že transakcia by sa mohla uzavrieť do Vianoc. Po ôsmich kolách Premier League figuruje Newcastle v tabuľke na 9. mieste.