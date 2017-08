Majiteľa potopenej dánskej ponorky podozrievajú z vraždy

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Štokholm 12. augusta (TASR) - Majiteľa dánskej ponorky, ktorá sa potopila v piatok južne od Kodane, podozrievajú z vraždy. Informovala o tom dánska polícia niekoľko hodín po tom, ako ho zachránili z plavidla.Majiteľ a konštruktér ponorky Peter Madsen je podozrivý v súvislosti so zmiznutím švédskej reportérky, ktorá bola pasažierkou ponorky, uviedol vo vyhlásení Jens Möller Jensen z kodanskej polície. Madsen, ktorý podozrenia popiera, tvrdí, že Švédku vysadil v noci na dnes na ostrove v kodanskom prístave. Jej najbližší príbuzní však nahlásili, že je nezvestná.Möller Jensen uviedol, že polícia by rada hovorila so svedkami, ktorí mohli vidieť ponorku opúšťať kodanský prístav vo štvrtok večer alebo neskôr v noci.Potápači dnes skúmali ponorku, ktorá je v hĺbke sedem metrov v zátoke Koge južne od Kodane. Keďže nie je stabilná, potápačom sa do nej zatiaľ nepodarilo dostať, uviedla polícia, ktorá zvažuje, či ju vytiahnu alebo stabilizujú.Do záchrannej a pátracej operácie predtým nasadili dva vrtuľníky, tri námorné plavidlá a viacero súkromných člnov. Akciu spustili po tom, ako sa ponorka do Kodane nevrátila v plánovanom čase.Madsena zobrala na breh súkromná loď, a to tesne pred tým, ako sa ponorka dnes ráno potopila.povedal Madsen novinárom pred tým, ako nasadol do policajného auta v prístave Dragor neďaleko Kodane.Osemnásť metrov dlhú a 40 ton vážiacu ponorku UC3 Nautilus spustili na vodu v máji 2008, pripomína agentúra DPA s tým, že 46-ročný Madsen je aj konštruktérom rakiet.