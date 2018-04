Majitelia áut v Poprade sa môžu zapojiť do akcie v kauze dieselgate

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Poprad 11. apríla (TASR) - Takmer 700 slovenských majiteľov áut s manipulovaným softvérom už zareagovalo na výzvu Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad zapojiť sa do kolektívnej akcie Európanov. Jej cieľom je žiadať odškodnenie pre majiteľov vozidiel postihnutých emisným škandálom známym ako dieselgate.upozornila Petra Vargová Čakovská, projektová manažérka S.O.S., ktoré je členom Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC.Majitelia automobilov sa môžu registrovať na stránke sk.myright.com. Prihlásiť sa môžu aj vlastníci vozidiel, ktoré boli v kúpené v zahraničí, ale sú registrované na Slovensku, autá, ktoré ešte neprešli úpravou, aj tie, ktoré už v servisoch boli.Poškodených ľudí zo Slovenska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka, ktorých sa dieselgate týka, by mala zastupovať americká právnická kancelária, ktorá spolupracuje s členmi Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC.poznamenala Vargová Čakovská.V Nemecku sa do výzvy zapojilo 15.000 vlastníkov áut, v Slovinsku ich bolo asi 6500. Viacerým členským krajinám EÚ, tak ako Slovensku, podľa Vargovej Čakovskej stále chýbajú mechanizmy kolektívnej ochrany práv, preto je pre spotrebiteľov ťažšie spojiť sily a konať spoločnedodala.