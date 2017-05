Majitelia herní vyzývajú mesto, aby rešpektovalo protest prokurátora

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. mája (TASR) – Hlavné mesto by malo rešpektovať protest prokurátora, ktorým navrhuje Krajská prokuratúra v Bratislave zrušiť všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze umiestnenia herní na území Bratislavy. Zhodujú sa na tom prevádzkovatelia herní a ich zástupcovia. Iniciatíva Zastavme hazard, naopak, vyzýva generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby tento protest preveril.Asociácia zábavy a hier (AZAH) a Asociácia prevádzkovateľov videohier (APV) tvrdia, že viackrát primátora Bratislavy Iva Nesrovnala i mestských poslancov upozorňovali na rozpor s právnymi normami, ak sa bude o zákaze hazardu opakovane hlasovať. "" povedal na dnešnom brífingu Dominika Lukáčová z AZAH.Prevádzkovatelia herní si teraz nevedia predstaviť, že by mestskí poslanci ignorovali tento protest prokurátora.podotkla Lukáčová. Ak mestské zastupiteľstvo protestu vyhovie a nariadenia zruší, z Bratislavy sa podľa jej slov nestane Las Vegas, pretože v rámci hazardu v hlavnom meste funguje dva roky samoregulácia.povedala. Občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify od primátora očakáva, že čo najrýchlejšie predloží návrh na zrušenie tohto VZN.Iniciatíva Zastavme hazard sa, naopak, obracia s výzvou na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby tento protest preveril. "uviedol zástupca iniciatívy Anton Chromík. Petícia bola podľa jeho slov prerokovávaná a vybavená tri týždne predtým riadnym uznesením, ktoré odhlasovalo mestské zastupiteľstvo s tým, aby sa petícii úplne vyhovelo. "V tomto zmysle zaviazalo primátora pripraviť VZN. Toto uznesenie nebolo zrušené ani po prvom neúspešnom hlasovaní," povedal Chromík. Iniciatíva upozorňuje, že v prvom hlasovaní o VZN nebola petícia ani zamietnutá, ani prijatá.Krajská prokuratúra v Bratislave podala v piatok 12. mája proti tomuto VZN protest prokurátora, ktorým ho navrhla zrušiť. Dôvodom bolo, že o nariadení bratislavskí poslanci koncom marca hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom februárovom zasadnutí. Zákonná úprava petičného práva podľa prokuratúry nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície.Ak hlavné mesto protestu prokurátora vyhovie, je povinné najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora VZN zrušiť. Ak protestu prokurátora nevyhovie, prokurátor je oprávnený podať žalobu na správny súd.Bratislavský magistrát pre TASR uviedol, že protest prokurátora si prevzal v pondelok (15.5.) a vyjadrí sa k nemu až po dôkladnom preštudovaní. "skonštatovala Iveta Kešeľáková z komunikačného oddelenia magistrátu.