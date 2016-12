Majitelia klubov NBA schválili novú kolektívnu dohodu

NBA, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. decembra (TASR) - Majitelia basketbalových klubov zámorskej NBA jednohlasne schválili návrh novej kolektívnej zmluvy. Dohodu ešte musia ratifikovať hráči.Očakáva sa, že priemerný plat basketbalistov vzrastie o 45 percent. Zmeniť sa môžu podmienky veteránskych kontraktov, kluby by mohli podpisovať hráčov aj na dlhšie časové obdobie. Ak vstúpi dohoda do platnosti, súpisky tímov sa rozšíria z 15 na 17 hráčov. Dvaja extra hráči by podľa vzoru NHL mali dvojcestné kontrakty. Zástupcovia sa podpisom sedemročného kontraktu vyhnú možnému lockoutu po sezóne 2016/17.povedal hráč Chicaga Bulls Dwayne Wade. Informovala o tom agentúra AP.