Majitelia klubov NHL stále nechcú pustiť hráčov na ZOH 2018

Los Angeles 29. januára (TASR) - Vrcholní predstavitelia NHL sa naďalej stavajú proti účasti hráčov zo zámorskej profiligy na ZOH 2018 v Pjongčangu. Zástupca komisára Bill Daly potvrdil, že Rada guvernérov nechce počas olympiády prerušiť súťaž a pustiť hokejistov reprezentovať svoje krajiny do Kórejskej republiky.Podľa Dalyho by stanovisko majiteľov klubov mohlo zmeniť iba niečo dramatické, ale netuší, čo by to mohlo byť. Vedenie NHL a Medzinárodného olympijského výboru (MOV) nemajú dedlajn, do ktorého musia rozhodnúť o štarte hráčov pod piatimi kruhmi. Už teraz je však isté, že finálny verdikt padne neskôr, ako to bolo pri minulých olympiádach.Profiligisti štartovali na uplynulých piatich ZOH, reálne však hrozí, že v Pjongčangu budú chýbať. Hokejové hviezdy, ktoré sa zhromaždili v Los Angeles pred víkendovou exhibíciou NHL, naďalej veria, že sa budú môcť na ZOH 2018 zúčastniť. Majitelia klubov trvajú na svojom, argumentujú nabitým harmonogramom súťaže a zároveň obrovskými finančnými nákladmi na cestu a poistenie.