Majitelia letných terás v Poprade budú platiť nižšie dane

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Poprad 16. júla (TASR) – Majitelia letných terás v Poprade budú za ich prevádzkovanie platiť menej. Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili zníženie daní. Nové Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva vstúpi do platnosti 1. októbra, aby sa nenarušil mestský rozpočet.uviedol v dôvodovej správe k VZN poslanec Popradu Štefan Pčola s tým, že novým VZN samospráva sleduje možnosť skvalitnenia služieb pre návštevníkov. Týmto krokom chce podporiť prevádzkovateľov a dostať návštevníkov do celého centra mesta, nielen na jeho západnú časť, kde je situované nákupné centrum. Podľa Pčolu vytvorením možnosti celoročnej prevádzky exteriérových sedení sa vyrovná deficit v rozpočte pri znížení miestnej dane za užívanie verejného priestranstva.Prevádzkovatelia letných terás budú namiesto 0,35 eura za štvorcový meter za deň platiť 0,20 eura od 1. októbra. Do 31. marca bude pre podnikateľov platiť prechodné obdobie, pričom dane platiť nebudú musieť. Samospráva verí, že podnikatelia vytvoria celoročné terasy.V roku 2015 príjem z 34 terás predstavoval 25.715 eur, vlani za 32 letných terás mesto získalo 28.700 eur. Poslanec Vladimír Lajčák považuje nové VZN za pragmatické.uzavrel.