Majiteľovi ponorky podozrivému zo zabitia novinárky predĺžili väzbu

Na archívnej snímke z 28. decembra 2015 portrét švédskej novinárky Kim Wallovej v Trelleborgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 6. septembra (TASR) - Súd v dánskej Kodani predĺžil v utorok vyšetrovaciu väzbu vynálezcovi Petrovi Madsenovi, predbežne obvinenému zo zabitia a zneuctenia ľudských pozostatkov v súvislosti s prípadom švédskej novinárky Kim Wallovej, ktorú našli mŕtvu po tom, ako sa s ním vydala na plavbu ponorkou.Príslušná sudkyňa podľa agentúry DPA oznámila, že Madsen bude po novom vo väzbe do 3. októbra a podrobí sa tiež psychiatrickému vyšetreniu, ako požaduje prokuratúra. Obvinený (46) na prvom verejnom pojednávaní, odkedy ho 11. augusta zadržali, vyhlásil, že Wallová (30) zomrela, keď jej v ponorke nešťastnou náhodou spadol na hlavu poklop vážiaci 70 kilogramov. Zároveň odmietol, že by sa bol dopustil sexuálneho útoku.Cieľom utorňajšieho súdneho pojednávania nebolo určiť Madsenovu vinu, ale iba to, či je dostatok dôkazov na jeho ponechanie vo vyšetrovacej väzbe. Podľa agentúry AP pôsobil obvinený pokojne, aj keď ho hnevalo vyjadrenie prokuratúry, že mení opis danej udalosti s tým, ako sa objavujú nové informácie.Wallovú naposledy videli 10. augusta večer, ako nastupuje v Kodani do Madsenovej ponorky, ktorá sa následne potopila, čo podľa vyšetrovateľov mohlo byť dôsledkom úmyselného konania. Telo novinárky v nej nenašli a Madsen spočiatku tvrdil, že pasažierku vysadil na malom ostrove.Po nezvestnej novinárke pátrali policajti a dobrovoľníci z Dánska i susedného Švédska, na čo po viac ako desiatich dňoch vylovili z mora pri dánskom pobreží jej telesné pozostatky. Podľa polície išlo len o trup, pričom hlava a končatiny boli oddelené úmyselne a zatiaľ sa nenašli.Madsen najnovšie tvrdí, že Wallová po nehode s poklopom utrpela otvorenú zlomeninu lebky. Jej bezvládne telo sa údajne snažil v šoku premiestniť pomocou lana, pričom z neho nechtiac stiahol oblečenie. Dodal, že najskôr chcel spáchať samovraždu, ale potom si to rozmyslel a mŕtvolu vyhodil do mora. Nevedel pritom vysvetliť, ako došlo k oddeleniu uvedených častí tela.Madsenova obhajkyňa Betina Haldová-Engmarková vyhlásila, že sa proti utorňajšiemu rozhodnutiu súdu odvolá.