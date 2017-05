Majoritný akcionár košického KOSIT-u si uplatní predkupné právo

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 22. mája (TASR) – Spoločnosť Wood Waste Management Ltd. ako väčšinový akcionár v spoločnosti KOSIT, a.s., oznámila mestu Košice svoj zámer využiť predkupné právo na 29 % akcií mesta v tejto firme. Podľa výsledku verejnej obchodnej súťaže na predaj tohto balíka akcií je cena 4.610.000 eur. Najvyššiu sumu predložila pražská spoločnosť AVE SR VÝCHOD, a.s.Zámer využiť predkupné právo oznámil magistrátu 66-% akcionár KOSIT-u v piatok 19. mája. TASR o tom dnes informovala referentka PR oddelenia spoločnosti KOSIT Silvia Karolyiová.V súťaži vyhlásenej mestom koncom januára predložila druhú najvyššiu sumu - 4.256.000 eur spoločnosť AKMG, s.r.o., Banská Bystrica. Samotný KOSIT ponúkol 4.089.000 eur. Košická firma má v meste na starosti odvoz a likvidáciu odpadu, ako aj letnú a zimnú údržbu komunikácií. Mesto vo firme vlastní celkovo 34 % akcií." uviedol dnes Ľubomír Šoltýs, predseda predstavenstva spoločnosti KOSIT a Wood & Company.Zmluva o prevode akcií bude na programe košického mestského zastupiteľstva 19. júna. Mestu by po odpredaji ostalo zo súčasného tretinového balíka akcií 5 %. Dôvodom predaja je avizované zvyšovanie základného imania a veľké investičné zámery firmy, na čo mesto podľa primátora Richarda Rašiho nemá v rozpočte finančné krytie. Ak by si chcelo udržať doterajší podiel, muselo by nájsť 4,65 milióna eur.