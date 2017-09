Majster napätia Stephen King oslavuje 70. narodeniny

Stephen King, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Portland/Bratislava 21. septembra (TASR) – Americký spisovateľ Stephen King je jedným z najpredávanejších autorov hororových príbehov, vedeckej fantastiky a sci-fi literatúry na svete. Vo štvrtok 21. septembra sa dožíva 70 rokov."Kráľ hororov" napísal počas svojej doterajšej kariéry viac ako 50 kníh, z ktorých väčšina sa stala celosvetovými bestsellermi. Z jeho pera vzišli kultové tituly ako Carrie, Mŕtva zóna, Muž na úteku, Tretie oko, Pavučina snov, Podpaľačka alebo To. Viaceré Kingove knihy, ktorých predaj presiahol 350 miliónov výtlačkov, boli prevedené na filmové plátno.Stephen King sa narodil 21. septembra 1947 v Portlande v americkom štáte Maine. So svojím starším adoptovaným bratom vyrastal v skromných pomeroch. Budúci svetoznámy literát údajne od detstva miloval sci-fi hororové poviedky, tvorbe vlastných sa začal venovať počas štúdia angličtiny. Po škole sa živil ako učiteľ, privyrábal si písaním poviedok do pánskych časopisov aj výpomocou v práčovni.Prvú poviedku s názvom Sklenená podlaha (The Glass Floor) uverejnili Kingovi v roku 1967 v časopise Startling Mystery Stories. Jeden z jeho prvých a najpopulárnejších románov Carrie (1973) vytiahla spisovateľova manželka údajne zo smetia, lebo sa autorovi nezdal dosť dobrý. Dielo o zakríknutej stredoškoláčke s mimoriadnymi schopnosťami zarobilo po vydaní toľko, že Stephen King zanechal profesiu učiteľa a dal sa na dráhu spisovateľa na plný úväzok. Po svojich prvotných úspechoch začal tvoriť pod pseudonymom Richard Bachman z dôvodu, aby si overil, či za komerčný úspech vďačí svojmu menu.Vďaka rozprávačskému talentu sa King vypracoval na jedného z najbohatších spisovateľov sveta. Už desaťročia fascinuje čitateľov svojou nekonečnou zásobou fantázie, ale aj zdravou dávkou realizmu, vďaka ktorej ochotne uveríme všetkému, čo sa deje s jeho postavami, či je to hrozné, krásne, absurdné, alebo dojímavé. Bibliografiu produktívneho autora tvoria čitateľsky mimoriadne úspešné diela ako Prekliatie Salemu, Osvietenie, Nočná zmena, Podpaľačka, Mŕtva zóna, Žiarenie, Cujo, Kliatba, Pavučina snov alebo Revival. V auguste 2017 prišiel Stephen King s veľkolepým zavŕšením svojej detektívnej trilógie. Kniha Koniec hliadky, ktorá je voľným pokračovaním románov Pán Mercedes (2015) a Stratení nájdení (2015), prináša čitateľom jedinečné vyvrcholenie kombinujúce detektívny žáner a autorove obľúbené nadprirodzené témy.Mnoho románov majstra vo vyjadrení všadeprítomného strachu bolo sfilmovaných. Obľúbené aj obávané postavy z diel Stephena Kinga si diváci vychutnali napríklad v snímkach Carrie (1976), The Shining (Osvietenie, 1980), Pet Sematary (Cintorín domácich zvierat, 1989), The Shawshank Redemption (Vykúpenie z väznice Shawshank, 1994), The Green Mile (Zelená míľa, 1999), Room 1408 (Izba 1408, 2007) alebo It (To, 2017). V auguste 2017 vstúpila do slovenských kín snímka The Dark Tower (Temná veža), film inšpirovaný populárnou knižnou sériou majstra hororu Stephena Kinga, ktorú sám autor považuje za svoje celoživotné dielo.V roku 2003 bol spisovateľ ocenený prestížnou americkou literárnou cenou National Book Awards. Časopis New York Times zaradil jeho román 22. 11. 1963 (Ikar, 2012) medzi desiatku najlepších kníh roka 2011 a dostal aj mnohé ďalšie ocenenia. Pán Mercedes (Ikar, 2015) získal napríklad prestížnu Cenu Edgara Allana Poea za najlepší krimi román za rok 2015. Na tretej priečke v rebríčku Top 10 komerčne najúspešnejších autorov magazínu Forbes sa Stephen King umiestnil v rokoch 2008 a 2011.