Majster sveta z Göteborgu Jozef Stümpel dnes oslavuje 45. narodeniny

Na snímke útočník Jozef Stümpel. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nitra 20. júla (TASR) - Člen zlatej generácie slovenských hokejových reprezentantov Jozef Stümpel má dnes 45 rokov.Nesporné kvality kreatívneho stredného útočníka predvádzal na svetových šampionátoch, zimných olympijských hrách, v zámorskej NHL či Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Z majstrovstiev sveta si doniesol dva kovy. Zlatú medailu vybojoval v roku 2002 vo švédskom Göteborgu. Bronz si priniesol o rok neskôr z fínskych Helsínk.Jozef Stümpel sa narodil 20. júla 1972 v Nitre. Hokejovo rástol vo svojom rodnom meste. Dres prvého tímu "corgoňov" si obliekol už ako 17-ročný. Aj vďaka jeho talentu postúpila vtedajšia Plastika Nitra (dnes HK Nitra) z 1. slovenskej národnej hokejovej ligy do najvyššej česko-slovenskej súťaže. V Nitre vytvoril legendárnu útočnú dvojicu so Žigmundom Pálffym, s ktorým sa neskôr stretol aj v NHL v Los Angeles Kings a tiež v slovenskej reprezentácii.Ako 19-ročného ho v roku 1991 draftoval zo 40. miesta klub NHL Boston Bruins. Debut v najprestížnejšej lige si v drese "medveďov" odkrútil v sezóne 1991/1992. Odohral však iba štyri zápasy a väčšinu sezóny absolvoval v najvyššej nemeckej súťaži za EC Kölner.V ročníkoch 1995/1996 a 1996/1997 už patril medzi najlepších hráčov Bostonu. Okrem toho pôsobil niekoľko sezón v Los Angeles Kings, kde hral v útoku so Žigmundom Pálffym. Posledným Stümpelovým pôsobiskom v zámorí bol tím Florida Panthers, v ktorom bol tri sezóny (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008). Celkovo v NHL aj so zápasmi v play off odohral 1012 zápasov, strelil v nich 202 gólov a pridal 505 asistencií.Počas výluky v NHL 2004/2005 bol spoločne s Pálffym v českom extraligovom mužstve HC Slavia Praha.V rokoch 2008 až 2012 rozdával Stümpel, prezývaný "Stampy", presne časované prihrávky v KHL, kde vystriedal niekoľko klubov. Dve sezóny pôsobil v kazašskom klube Barys Astana. Po jednej sezóne si obliekal dresy bieloruského Dinama Minsk a Spartaka Moskva. V KHL dovedna odohral 178 zápasov, strelil 37 gólov a 93-krát asistoval.Po anabázach v NHL a KHL sa vrátil do Nitry. Hokejových fanúšikov v meste pod Zoborom tešil takmer celé štyri sezóny. Už v prvej (2012/2013) patril aj napriek štyrom krížikom na krku k oporám mužstva. Tím "corgoňov" sa prebojoval do finále play off slovenskej extraligy, v ktorom však podľahol Košiciam. Stümpela po finálových zápasoch vyhlásili za najužitočnejšieho hráča vyraďovacej časti.Reprezentačná kariéra nitrianskeho rodáka sa začala ešte v čase bývalého Československa. S juniorskou reprezentáciou v roku 1990 získal bronzovú medailu na majstrovstvách Európy do 18 rokov. O rok neskôr dosiahol rovnaký úspech na MS do 20 rokov.Slovensko reprezentoval na ôsmich MS a troch ZOH. Na svetovom šampionáte vo švédskom Göteborgu 2002 dopomohol slovenskej reprezentácii k historickému úspechu – titulu majstra sveta. Bronzovú medailu vybojoval nasledujúci rok vo Fínsku, kde sa so spoluhráčom z útoku Žigmundom Pálffym stali víťazmi kanadského bodovania celého turnaja, keď obaja nazbierali pätnásť bodov.Patril aj k oporám na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri, kde Slovensko dosiahlo najlepší výsledok v histórii hokejových turnajov na zimných olympijských hrách – štvrté miesto. Stümpel si pripísal gól a štyri asistencie.Jeden z najlepších slovenských centrov je aj vyznávač hokejbalu. V roku 1999 vo Zvolene sa spoločne s Pavlom Demitrom stali majstrami sveta v hokejbale. Od októbra 2012 je prezident Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ).Spolu s manželkou Martinou vychovávajú dcéry Kali a Freu a syna Olivera.