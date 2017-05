Majstrami Slovenska sú hádzanári Prešova, získali už 13. titul

Na snímke majstrovský tím Tatrana Prešov po víťazstve v treťom zápase finále play off extraligy mužov v hádzanej Tatran Prešov - HKM Šaľa 24. mája 2017 v Prešove. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

3. zápas finále slovenskej extraligy:



Tatran Prešov - HKM Šaľa 34:25 (16:13)



zostavy a góly:



Prešov: Čupryna, Bražnyk - Rábek 6, M. Šárpataky 1, Hrstka 8, Ľ. Šárpataky 1, L. Urban, Pekár 1, Číp 3, Peskov 7, Vučko, Jankovič 4, Páleš 3, Carapkin



Šaľa: Žernovič 1, Repáň, Fabian - Melnyk, Guzy 4, Michniewicz 2, Krokavec 1, Mažár 5, Szapu, Polakovič 4, P. Krok, Janíček 1, Šulc 6, Maguška, Dudáš 1.



Rozhodovali: Rudinský, Mandák, vylúčení: 2:2 m hody: 3/2 - 9/8. /konečný stav série: 3:0, titul získal Prešov/

Prehľad doterajších majstrov Slovenska v ére samostatnosti:



1993/1994 Lokomotíva Trnava



1994/1995 Agro VTJ Topoľčany



1995/1996 Agro VTJ Topoľčany



1996/1997 VSŽ Košice



1997/1998 HC Topoľčany



1998/1999 VSŽ Košice



1999/2000 ŠKP Sečovce



2000/2001 ŠKP Sečovce



2001/2002 MŠK Považská Bystrica



2002/2003 MŠK Považská Bystrica



2003/2004 ŠK Tatran Prešov



2004/2005 Tatran Prešov



2005/2006 MŠK SIRS Považská Bystrica



2006/2007 Tatran Prešov



2007/2008 Tatran Prešov



2008/2009 Tatran Prešov



2009/2010 Tatran Prešov



2010/2011 Tatran Prešov



2011/2012 Tatran Prešov



2012/2013 Tatran Prešov



2013/2014 Tatran Prešov



2014/2015 Tatran Prešov



2015/2016 Tatran Prešov



2016/2017 Tatran Prešov

Prešov 24. mája (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zdolali HKM Šaľa 34:25 a stali sa majstrami Slovenska. Finálovú sériu vyhrali 3:0 na zápasy. Pre prešovský klub je to 13. titul v histórii a už 11. v rade.Prešovčania chceli sériu ukončiť a od prvých minút si udržiavali tesný náskok. Veľkú zásluhu mal na tom brankár Čupryna, ktorý už v prvom polčase predviedol viacero kvalitných zákrokov. Do 13. minúty sa hosťom darilo doťahovať náskok Tatrana, no za stavu 5:5 domáci sériou štyroch gólov odskočili súperovi. Z náskoku 9:5 Prešovčania ťažili až do konca prvého dejstva.Domáci hádzanári v druhom dejstve úspešne čelili šalianskej snahe o vyrovnanie. V 35. minúte síce Mažár znížil na rozdiel dvoch gólov (18:16), ale od tohto momentu už gólový rozdiel narastal len v prospech Tatrana. Prešovčania postupne navyšovali svoj náskok a v 50. minúte bolo po góle Hrstku manko hostí už desaťgólové - 30:20. V závere zápasu už domáci nedovolili súperovi zápas výrazne zdramatizovať a finálovú sériu ukončili v najkratšom možnom čase.