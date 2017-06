Majstri sveta v hádzanej Francúzi v základnej skupine aj proti Nórom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Žreb základných skupín ME 2018 hádzanárov v Chorvátsku:



A-skupina (Split): Chorvátsko, Švédsko, Srbsko, Island



B-skupina (Poreč): Francúzsko, Bielorusko, Nórsko, Rakúsko



C-skupina (Záhreb): Nemecko, Macedónsko, Čierna Hora, Slovinsko



D-skupina (Varaždín): Španielsko, Dánsko, Česko, Maďarsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 23. júna (TASR) - Úradujúci svetoví šampióni Francúzi sa v základnej B-skupine budúcoročných ME mužov v Chorvátsku stretnú aj s vicemajstrami sveta Nórmi. Rozhodol o tom piatkový žreb záverečného turnaja v Záhrebe.Ďalšími účastníkmi B-skupiny sú ešte Bielorusko a Rakúsko. Obhajcovia titulu z ME Nemci narazia v C-skupine na Macedónsko, Čiernu Horu a Slovinsko. Česi sa dostali do náročnej D-skupiny do spoločnosti Španielska, olympijských víťazov Dánov a Maďarska. Európsky šampionát sa bude hrať od 12. do 28. januára a z každej zo štyroch základných skupín postúpia ďalej prvé tri tímy.Slovensko bude na ME chýbať, v 6. kvalifikačnej skupine obsadili zverenci trénera Martina Liptáka poslednú štvrtú priečku za Švédskom, Čiernou Horou a Ruskom.