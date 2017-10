Majstrom sveta v curlingu je Škótsko, bronz berú Česi

Člen škótskeho tímu Grant Herdie počas semifinále v curlingu Škótsko-Česko v švajčiarskom Champery, 14. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Champéry 14. októbra (TASR) - Curlingová reprezentácia Škótska vybojovala vo švajčiarskom Champéry titul majstra sveta v mixoch. Vo finále zdolala Kanadu 8:5. Bronz získalo Česko po víťazstve nad Nórskom 7:6. Slovensko nepostúpilo do play off, v základnej D-skupine obsadilo štvrté miesto.Slovensko reprezentovali Daniela Matulová, Patrik Kaprálik, Slávka Zubercová a skip Juraj Gallo. V osemčlennej skupine si Slováci v siedmich zápasoch pripísali štyri víťazstvá a tri prehry a skončili na štvrtom mieste. Do play off postúpili prví traja.Na svetovom šampionáte sa zúčastnil rekordný počet 38 krajín, ktoré rozdelili do piatich skupín.