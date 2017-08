Majstrom sveta v hode kladivom je Poliak Fajdek

Poliak Pawel Fajdek Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Finálové výsledky



muži



kladivo: 1. Pawel Fajdek (Poľ.) 79,81 m, 2. Valerij Pronkin (ANA) 78,16, 3. Wojciech Nowicki (Poľ.) 78,03, 4. Quentin Bigot (Fr.) 77,67, 5. Aleksej Sokyrskij (ANA) 77,50, 6. Nick Miller (V. Brit.) 77,31, 7. Dilšod Nazarov (Tadž.) 77,22, 8. Sergej Marghiev ((Mold.) 75,87



Londýn 12. augusta (TASR) - Majstrom sveta v hode kladivom sa stal v Londýne v piatok podľa očakávania Poliak Pawel Fajdek výkonom 79,81 metra a tretíkrát za sebou sa radoval z titulu. Striebro putovalo do Ruska vďaka nezávislému atlétovi Valerijovi Pronkinovi so 78,16 a bronz si privlastnil ďalší Poliak Wojciech Nowicki so 78,03.Úvodná séria priniesla dosť rozpačité poradie a zaujal v nej najmä Fajdekov neplatný pokus. V druhej sa vypol k sezónnemu maximu Sokyrskij s vizitkou nezávislého atléta so 77,50 a Fajdek, aj keď poskočil na 4. miesto so 77,09, sa v kruhu naďalej dosť trápil. Tretia séria spôsobila v poradí obrat s Nowického 78,03 a so 79,73 Fajdeka. Poľský dvojmedailový scenár sa začal napĺňať, vo svojom štvrtom hode sa ešte Fajdek zlepšil na 79,81. Poľskú dominanciu narušil strieborný Pronkin v záverečnom pokuse so 78,16. Fajdekova séria: x - 77,09 - 79,73 - 79,81 - 79,40 - x.Poľská dominancia Fajdeka a Nowického v sezóne bola zrejmá, a právom mohli pomýšľať na najcennejšie medaily. Len oni pokorili v tomto roku hranicu 80 m, najvýraznejšie Fajdek s 83,44. Fajdek zvíťazil aj teraz a tretíkrát za sebou sa ozdobil titulom majstra sveta.Slovenský kladivár Marcel Lomnický skončil predčasne v kvalifikácii a sen o medaile sa mu rozplynul rovnako ako u Maďara Krisztiána Parsa, ktorý však už nedosahuje výkonnosť z čias, keď si vybojoval olympijské zlato práve v Londýne 2012. Po zlepšení vo finále volal aj olympijský víťaz z Ria Dilšod Nazarov z Tadžikistanu, no zbytočne.