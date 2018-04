Majstrovská bodka Žirkovej: Takto som po titule nikdy neplakala

Na snímke kapitánka GA Košice Zuzana Žirková s odrezanou sieťou koša ako trofeje po zisku 15. titulu po 3. finálovom zápase play off basketbalovej extraligy žien Good Angels Košice - MBK Ružomberok v Košiciach 11. apríla 2018. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Kto je Zuzana Žirková



Rodáčka z Bojníc debutovala v seniorskej reprezentácii ako 17-ročná, keď jej dala šancu trénerka Natália Hejková, ktorá ju v začiatkoch viedla aj v Ružomberku. Žiro, ako znie dlhoročná prezývka osemnásobnej najlepšej basketbalistky SR, absolvovala v drese SR jeden svetový a päť európskych šampionátov a v roku 2000 aj olympiádu v Sydney, na ktorej obsadili so spoluhráčkami siedmu priečku. Počas kariéry hrávala aj v Šoprone, Brne a aj v zámorskej WNBA. Klub Washington Mystics ju draftoval v roku 2003 z celkového 21. miesta a nastúpila zaň v šiestich zápasoch. Trikrát sa tešila z triumfu v Eurolige (1999, 2000, 2006).

Košice 12. apríla (TASR) - Osobnosť, fenomén, legenda, ktorú bude ťažké prekonať. Už bývalá basketbalistka Zuzana Žirková je od stredy 11. apríla v športovom dôchodku. Výnimočnú kariéru ukončila posledným z množstva slovenských titulov a pred fanúšikmi, ktorých si v nedávnych rokoch nevedela vynachváliť.urobil Žirkovej poklonu generálny manažér Good Angels Košice Daniel Jendrichovský. Skúsená rozohrávačka sa s kariérou rozlúčila veľmi symbolicky. So 17-timi bodmi bola (spoločne s Barborou Bálintovou) najviac bodujúcou hráčkou Good Angels, zaznamenala aj dve trojky a zaplnená Angels aréna viackrát skandovala jej meno. Slzy dojatia boli na mieste.poznamenala Žirková.Vo svojej výnimočnej kariére trikrát triumfovala v Eurolige, ligové tituly získavala so železnou pravidelnosťou. Okrem najvyššej slovenskej súťaže hrala aj v Česku, Maďarsku, Rusku i vo WNBA, posledné roky kariéry bola líderkou košického družstva.poznamenala narážajúc nielen na koniec svojej kariéry, ale aj koniec družstva Good Angels.Tridsaťsedemročná Žirková svoje rozhodnutie ukončiť kariéru avizovala už dávnejšie, potvrdila ho aj pred tretím finálovým zápasom extraligy. Zo slovenského basketbalu tak odišla jedna z absolútnej špičky jeho histórie.poznamenala Barbora Bálintová, ktorá so Žirkovou absolvovala niekoľko úspešných sezón v Good Angels i slovenskej reprezentácii.uznal tréner GA Košice Peter Jankovič.