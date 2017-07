Majstrovská Chelsea posilnila obranné rady o Francúza Bakayoka

Vľavo hráč Tiemoue Bakayoko počas zápasu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 15. júla (TASR) - Anglický futbalový majster Chelsea Londýn posilnil svoje obranné rady o 22-ročného Francúza Tiemoueho Bakayoka. Ten na Stamford Bridge podpísal 5-ročný kontrakt. Zainteresovaní prestupovú sumu nešpecifikovali.povedal Bakayoko. Francúzsky reprezentant prichádza do Chelsea po dvojročnej anabáze v AS Monaco, za ktoré odohral viac ako 100 zápasov, v predchádzajúcom ročníku dopomohol k zisku majstrovského titulu Ligue 1.citovala agentúra DPA technického riaditeľa "The Blues" Michaela Emenala.Tréner Antonio Conte tak získal v krátkom čase už druhú dôležitú posilu do obrany, nedávno angažoval z AS Rím 24-ročného Nemca Antonia Rüdigera.