Majte svoj rozpočet pod kontrolou. Nečakané situácie vás nesmú zložiť

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Odborníci sa zhodujú, že rodinný rozpočet by mali byť rozložený v pomere 40:30:20:10. Návšteva lekára, malé opravy či stratené okuliare sú nepredvídateľné situácie, na ktoré by mal byť každý pripravený. Preto je vhodné 10 % zo mzdy pravidelne odkladať ako rezervu pre takéto prípady.Dôchodok či životné poistenie sú určitou garanciou budúcnosti a na jej zábezpeku by sa malo v ideálnom prípade vyčleniť 20 % z mesačného príjmu.Úvery, lízingy alebo tovar na splátky sa stali bežnou súčasťou života väčšiny rodín. Pomáhajú zaobstarať si veci, ktoré by mali slúžiť a robiť radosť. No aby namiesto toho neboli nočnou morou, rozpočtový vzorec radí, udržať si všetky pravidelné splátky do výšky 30 % z príjmov. Zvyšných 40 % príjmu má slúžiť na bežný chod domácnosti.radí Melinda Burdanová, riaditeľka retailových produktov Poštovej banky.Podľa nej rodinný rozpočet sa nedá meniť zo dňa na deň. Preto je rozumné začať upratovať svoje financie postupne.tvrdí Burdanová.