Mak po góle za PAOK v EL: Bol to krásny pocit vidieť radosť fanúšikov

Na archívnej snímke slovenský útočník Robert Mak. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Solún 4. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant sa gólovo presadil už vo svojom druhom zápase po návrate do gréckeho PAOK Solún. Dvadsaťšesťročný krídleník otvoril skóre štvrtkového odvetného duelu 3. predkola Európskej ligy proti Olimpiku Doneck a prispel tak k triumfu 2:0 a postupu do play off.Mak dostal v 24. minúte dlhú loptu do behu. Spracoval si ju na ľavej strane šestnástky, kľučkou sa zbavil obrancu, vylepšil si strelecký uhol a peknou strelou rozvlnil sieť.povedal pre svoju oficiálnu stránku.Napriek radosti z postupu zdôraznil, že po druhom góle jeho tím zbytočne poľavil.dodal.Mak prestúpil vlani v júli z PAOK-u do Zenitu Petrohrad, no ten ho pred pár týždňami poslal na hosťovanie späť do Grécka.