Mak pri rozlúčke s ligovou sezónou na ihrisku so synmi

Róbert Mak. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Solún 6. mája (TASR) - Futbalisti PAOK-u Solún v kádri so slovenským reprezentantom Róbertom Makom sa rozlúčili so svojimi divákmi víťazstvom 3:0 nad Plataniasom. Bol to posledný domáci duel sezóny 2017/2018. PAOK obsadil v gréckej lige druhú priečku a vybojoval si účasť v Lige majstrov.povedal Mak pre svoju oficiálnu webovú stránku, Celý tím PAOK-u vyšiel na ihrisko aj s deťmi. Maka sprevádzali jeho synovia Robin a Alexej.Budúci týždeň sa uskutoční finále Gréckeho pohára medzi PAOK-om a AEK Atény.dodal slovenský legionár.