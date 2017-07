Mak späť na štadióne Toumba, zožal aplauz: Akoby som sa vrátil domov

Na archívnej snímke slovenský útočník Robert Mak. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Solún 22. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak absolvoval v piatok návrat na štadión PAOK Solún, kde v minulosti odohral viacero úspešných zápasov. Dvadsaťšesťročný krídelník nastúpil v domácom prípravnom stretnutí, v ktorom grécky klub zdolal cyperský Anorthosis Famagusta 2:0.Pri návrate na štadión Toumba hral Mak do 73. minúty.uviedol Mak na svojom oficiálnom webe. Od domácich priaznivcov zožal pri odchode z trávnika aplauz.Mak mal v lete viacero možností, ale rozhodol sa pre návrat do PAOK. V ňom bude rok hosťovať z ruského Zenitu Petrohrad, opačným smerom putoval vlani. Do Solúnu pricestoval po prestupe až tento týždeň.vyslovil sa 36-násobný reprezentant.Vo štvrtok vstúpi PAOK do novej sezóny duelom 3. predkola Európskej ligy UEFA proti Olimpiku Doneck.vyhlásil Mak.