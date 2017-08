Makov PAOK s dobrou pozíciou pred odvetou: Cieľom je postup do skupiny

Na archívnej snímke futbalista Róbert Mak. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Solún 18. augusta (TASR) - Futbalisti PAOK Solún v zostave so slovenským krídelníkom Róbertom Makom zvíťazili vo štvrtkovom prvom zápase play off Európskej ligy UEFA 2017/2018 nad švédskym FK Östersunds 3:1.uviedol Mak pre svoju oficiálnu internetovú stránku.pokračoval slovenský reprezentant.Ten sa objavil na ihrisku aj so synom Robinom, ktorý mal tento týždeň tri roky.doplnil Mak.