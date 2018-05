MAL DOBRÝ ODHAD: Muž spoznal neznámy Rembrandtov obraz, zarobí na ňom

Na snímke autoportrét majstra holandského baroka Rembrandta van Rijna Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 16. mája (TASR) - Neznámy obraz holandského majstra Rembrandta (1606-1669), ktorý vznikol okolo roku 1634 a ktorý objavil tamojší obchodník s umením Jan Six, vystavia od stredy v priestoroch Múzea Hermitage v Amsterdame.kúpil spomínaný obchodník v uplynulom roku na aukcii dražobného domu Christie's v Londýne za 156.000 eur. Renomovaný znalec Rembrandtovho diela Ernst van de Wetering podľa informácií múzea potvrdil, že v prípade obrazu s rozmermi 94x73 centimetrov, ktorý nie je signovaný, skutočne ide o majstrovo doteraz neznáme dielo.Jan Six by obraz chcel perspektívne predať.