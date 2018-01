Malá baktéria, veľká ťažkosť. Problém, ktorý mnoho Sloveniek zažíva opakovane, no nepozná príčinu.

Baktérie ako priateľ na nesprávnom mieste

Sex ako veľké riziko ťažkostí močových ciest

Ako to vidia ženy

Pravidelná a šetrná prevencia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Ženy často vidia ako hlavnú príčinu vzniku problémov s močovými cestami prechladnutie, čo je však len mýtus, ktorý si nesieme z detstva. Doma nám predsa vždy hovorievali: „Nesadaj na studenú zem, veď prechladneš!“ Takto to však nefunguje.„Medzi príznaky infekcie močových ciest patrí pálčivá bolesť pri močení, bolesti v podbrušku a časté nutkanie na močenie. Tieto problémy častejšie trápia ženy ako mužov, čo je pochopiteľné. Muži totiž majú konečník a močovú trubicu ďalej od seba ako ženy. Močová trubica žien je tiež kratšia a baktérie preto môžu ľahšie doputovať až do močového mechúra. Často sa stretávam s tým, že pacienti majú pri takých problémoch ťažkosti moč vôbec udržať,“ hovorí primár urológie v Oblastnej nemocnici Kladno, MUDr. Mariek Krolupper.Hlavnou príčinou ťažkostí močových ciest sú baktérie. V tomto prípade baktéria Escherichia coli, ktorá v 90 % prípadoch spôsobuje starosti s močovými cestami. Bežne sa nachádza v našom tráviacom trakte a v okolí konečníka a tam by aj malo byť jej miesto. Dohliada na to, aby sa v črevách nepremnožili baktérie, ktoré sú pre naše zdravie nebezpečné. Ak sa však dostane do močového ústrojenstva, spôsobí problém.Baktérie z konečníka sa k močovému ústrojenstvu dostanú ľahko, napríklad len pri zlom utieraní na WC, avšak častejšie je to práve pri sexe. Penis alebo vibrátor môžu totiž preniesť baktérie z konečníka do močovej trubice. Ťažkosti močových ciest sa často opakujú, preto je nesmierne dôležitá nielen presná diagnostika a liečba, ale aj dôkladná prevencia. Nikto sa nechce dobrovoľne trápiť zas a znova. Rada číslo jeden: Keď už poznáte príčinu, naučte sa po milovaní navštíviť toaletu a odplaviť prípadné baktérie z miest, kde nie sú vítané. Podceniť prevenciu sa nevypláca a koľkokrát stačí len zopár drobností, ktoré pomôžu týmto problémom predísť.Podráždenosť, bezmocnosť a znepokojenie sú najčastejšie pocity, ktoré ženy prežívajú, keď sa u nich táto nepríjemnosť prejaví. Niektoré ženy cítia v takých chvíľach dokonca vinu, hanbu a pocit trápnosti.Íst sa po sexe vycikať a najlepšie osprchovať - to prípadné baktérie vyplaví skôr, než dostanú šancu potrápiť močovú trubicu a „spôsobiť škodu“. Zákonite by sme mali pamätať aj na pravidelný pitný režim a rovnako dôležitá je aj intímna hygiena. Vhodnou podporou sa rozumie aj užívanie výživových doplnkov s obsahom zložiek rastlinného pôvodu. V rámci dlhodobej podpory zdravia močových ciest a močového mechúra a aj v prípade, keď nás už infekcie močových ciest trápia, je vhodný Urinal®. Obsahuje totiž unikátnu kombináciu extraktov z kanadských brusníc, zlatobyle obyčajnej a vitamínu D. Zlatobyľ je vhodná pre podporu zdravia močového ústrojenstva a vitamín D v množstve, ktoré naše telo potrebuje na celý deň pre podporu správnej funkcie imunitného systému. Urinal® je možné užívať súčasne s antibiotikami.Viac informácií na www.urinal.sk