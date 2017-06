Malacká škôlka prijme i deti vo veku dva a pol roka

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Malacky 11. júna (TASR) – Malacká materská škôlka (MŠ) prijme od septembra i deti vo veku dva a pol roka. Informoval o tom primátor okresného mesta Juraj Říha so spresnením, že ide o deti, ktoré dovŕšia tri roky vo februári 2018.uviedol primátor. Dodal, že škôlka pripravuje kapacity na prijatie ešte ďalších 15 detí, ktoré nemajú ani dva pol roka (tri roky budú mať v máji 2018)." oznámil Říha.Mesto v predchádzajúcich dvoch rokoch investovalo do materskej školy vyše milión eur, tento rok sa počíta so sumou okolo 450.000 eur. Ambíciou vedenia Malaciek je postupne splácať modernizačné dlhy vo všetkých šiestich elokovaných pracoviskách MŠ.