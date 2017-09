Malacky chcú s pomocou dotácií postaviť telocvičňu i cyklomagistrálu

Kaštieľ, Malacky Foto: Facebook Kaštieľ, Malacky Foto: Facebook

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Malacky 10. septembra (TASR) – Malacky sa budú uchádzať o nenávratný finančný príspevok na výstavbu novej telocvične i cyklotrasy. Kým nová telocvičňa by mala vyriešiť súčasný nevyhovujúci kapacitný stav v Základnej škole (ZŠ) Dr. J. Dérera, podpora pre cyklotrasu by mala pomôcť vybudovať hlavnú diagonálu budúcej siete cyklistických chodníkov v okresnom meste.Mesto k predloženiu žiadostí o dotácie splnomocnili poslanci mestského zastupiteľstva na štvrtkovom (7.9.) rokovaní. V prípade podpory výstavby novej telocvične sa samospráva bude uchádzať o príspevok v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. "Zámer predpokladá výstavbu telocvične s rozmermi 26 m x 10,5 m," uviedla hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová. Celkové náklady na realizáciu projektu sú rozpočtované vo výške 224.264 eur, pričom sa ráta so spoluúčasťou mesta vo výške 74.264 eur.Nová, druhá telocvičňa školy by výrazne skvalitnila úroveň telesnej a športovej výchovy. Telocvičňa, ktorú má škola v súčasnosti k dispozícii, bola postavená ako súčasť pôvodného objektu ešte v roku 1932. Nevyhovuje rozmerovo (18 x 8,5 m), navyše pri súčasnom počte žiakov a tried (28 tried, 718 žiakov) ju v rámci jednej hodiny musia využívať vždy dve triedy."V prípade cyklotrasy má nenávratný finančný príspevok pomôcť vybudovať cyklochodník, ktorý sa napojí na vybudovanú cyklotrasu od obce Kostolište a s minimálnym počtom križovaní prepojí hlavné mestské budovy, centrum obchodnej vybavenosti, terminál integrovanej dopravy a priemyselný park," informovala hovorkyňa Malaciek. Ako dodala, zámer hovorí o obojsmernej cyklotrase s kapacitou 2000 bicyklov za hodinu.Podľa spracovanej projektovej dokumentácie sa náklady na realizáciu odhadujú na 909.925 eur, spoluúčasť mesta je vo výške piatich percent oprávnených výdavkov. Mesto sa v tomto prípade chce uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.