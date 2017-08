Malacky chcú z Mierového námestia v centre vytvoriť pešiu zónu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Malacky 3. augusta (TASR) – Centrum Malaciek by sa mohlo výrazne zmeniť. Vedenie okresného mesta plánuje vytvoriť z Mierového námestia pešiu zónu a súčasné parkovisko na tejto ploche presunúť pod zem.potvrdil primátor mesta Juraj Říha (nezávislý).povedal primátor Malaciek.Zmysluplnosť zámeru podporuje podľa Říhu i odozva na podujatia, ktoré sa na Mierovom námestí, ako na dočasne prispôsobenej pešej zóne, uskutočnili v minulých rokoch – Deň detí či vianočné trhy.uviedol Říha.O zámere premeny námestia by mali rokovať poslanci Malaciek na jednom z najbližších rokovaní mestského zastupiteľstva. Ak projektu dajú zelenú, už na jeseň chce mesto v spolupráci so Slovenskou komorou architektov vyhlásiť architektonickú súťaž. Podľa Říhu by mohla vygenerovať dostatok kvalitných projektov. Víťazný by mal byť známy na jar 2018.