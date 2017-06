Malajzia údajne nebude vydávať pracovné povolenia občanom KĽDR

Na archívnej snímke zo 4. mája 2001 nevlastný brat severokórejského vodcu Kim Čong-nam. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 29. júna (TASR) - Malajzia prestane udeľovať pracovné povolenia občanom Severnej Kórey, informovala dnes agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované vládne zdroje. Dôvodom sú podľa týchto zdrojov napäté diplomatické vzťahy súvisiace s vraždou Kim Čong-nama, brata severokórejského vodcu Kim Čong-una.Kim Čong-nama smrteľne otrávili vo februári na medzinárodnom letisku v malajzijskom Kuala Lumpure. Podozrenie okamžite padlo na KĽDR, pričom dosiaľ nebolo vyvrátené.Incident vyvolal diplomatické napätie medzi Kuala Lumpurom a Pchjongjangom, obe krajiny odvolali svojich veľvyslancov a Malajzia opäť zaviedla vízovú povinnosť pre občanov Severnej Kórey.Keď sa diplomatické napätie stupňovalo, viac než 1000 pracovníkov zo severokórejskej uhoľnej bane, ktorá mala sídlo v Sawaraku vo východnej Malajzii, utieklo naspäť do Severnej Kórey.Vo výročnej správe o obchode s ľuďmi vo svete, ktorú v utorok predstavil americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson, sa uvádza, že 50.000 až 80.000 pracovníkov Severnej Kórey vysielajú do zahraničia na "nútené práce", najčastejšie do Číny a Ruska. Podľa Tillersona mnoho z nich pracuje 20 hodín denne a odmenu za prácu posielajú severokórejskej vláde.