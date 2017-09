Malajzia zakázala svojim občanom cestovať do Severnej Kórey

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kuala Lumpur 28. septembra (TASR) - Malajzijčanom zakázala vláda ich štátu cestovať do Severnej Kórey až do ďalšieho rozhodnutia. Ministerstvo zahraničných vecí v Kuala Lumpure informovalo dnes o tomto kroku prostredníctvom vyhlásenia, ktoré priniesla agentúra DPA.Dôvodom pre vydanie cestovného zákazu je podľa neho. Toto rozhodnutie bude "prehodnotené, len čo sa situácia vráti do normálu", uviedol malajzijský rezort diplomacie.Severná Kórea je v posledných mesiacoch vystavená zvýšenému diplomatickému nátlaku v súvislosti s odpaľovaním balistických rakiet a najnovším testom jadrovej zbrane.Agentúra AP podotkla, že Malajzia je jedným z mála "Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), aj keď sa ich vzájomné vzťahy nakrátko narušili po februárovom atentáte na Kim Čong-nama - odcudzeného brata severokórejského vodcu Kim Čong-una -, ktorý bol spáchaný na letisku v Kuala Lumpure.Ako v tejto súvislosti pripomenula DPA, 5. októbra sa má uskutočniť v Pchjongjangu zápas futbalistov Malajzie a Severnej Kórey o kvalifikáciu na majstrovstvá Ázie, ktorý bol pre politické napätie a bezpečnostné obavy už dvakrát odložený.Severná Kórea minulý týždeň udelila časovo neobmedzený prístup do svojho vzdušného priestoru malajzijskému princovi Tunku Ismailovi Idrisovi, ktorý stojí na čele tamojšej futbalovej federácie (FAM); nie je však jasné, či sa zápas v uvedenom termíne naozaj odohrá.