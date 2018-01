Malajzijská vláda dala súhlas na obnovenie pátrania po boeingu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 6. januára (TASR) - Malajzijská vláda súhlasí s ďalším pokusom o vypátranie lietadla Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines, ktoré s 227 cestujúcimi a 12 členmi posádky zmizlo ešte v marci roku 2014 počas letu z mesta Kuala Lumpur do Pekingu.Informovala o tom v sobotu televízia Channel News Asia, ktorá sa odvolala na vyhlásenie zaslané vládou príbuzným obetí leteckého nešťastia.Vo vládnom vyhlásení sa podľa agentúry AP spresňuje, že malajzijská vláda do pátrania zaangažovala americkú spoločnosť Ocean Infinity. Pátracia loď sa dovydala v utorok.Americká spoločnosť Ocean Infinity ešte začiatkom augusta roku 2017 navrhla príbuzným obetí, že bude pátrať po lietadle letu MH370. Spoločnosť Ocean Infinity sa zaoberá skúmaním morského dna a vykonáva pátranie vo veľkých hĺbkach, pričom využíva techniku schopnú pracovať v autonómnom režime. Spoločnosť tiež spolupracuje so súkromnými spoločnosťami a podieľa sa na výskumných projektoch. Avizovala, že svoje služby bude účtovať jedine v prípade, že trup lietadla nájde.Po troskách lietadla pátrali vyšetrovacie tímy z Austrálie, Číny a Malajzie. Akciu ukončili bez úspechu vlani v januári po 1046 dňoch.