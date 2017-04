Malajzijské lietadlo sa zrejme zrútilo severne od prehľadanej oblasti

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Canberra 21. apríla (TASR) - Nová štúdia pohybu vztlakovej klapky Boeingu 777 opätovne potvrdila už dávnejšie domnienky odborníkov, že k pádu lietadla malajzijských aerolínií linky MH370 došlo pravdepodobne severne od pátracej oblasti pôvodne vytýčenej na juhu Indického oceánu. Informovala o tom dnes agentúra AP.Malajzijská, austrálska a čínska vláda pritom už 17. januára tohto roku oficiálne odvolali pátranie po nezvestnom lietadle v oblasti s rozlohou 120.000 kilometrov štvorcových dovtedy, kým sa nenájdu nové dôkazy.Vyšetrovanie však naďalej pokračuje s cieľom vytýčiť oblasť ďalšieho možného pátrania.Austrálsky úrad pre bezpečnosť dopravy (ATSB) dnes uviedol, že zo štúdie vztlakovej klapky rovnakého typu, akú malo zrútené malajzijské lietadlo, sa mu podarilo zistiť, ako tento úlomok dopadol do oceánu. Pri podobných analýzach boli v minulosti použité nie celkom presné modely tejto klapky, priblížila AP.Nová štúdia potvrdila zistenia medzinárodnej skupiny expertov a vyšetrovateľov, na základe ktorých bola ešte v decembri určená ďalšia zóna - tentoraz s rozlohou 25.000 štvorcových kilometrov - ležiaca severne od predošlej.Boeing 777 leteckej spoločnosti Malaysia Airlines s 239 osobami na palube sa stratil z radarov 8. marca 2014 na trase z malajzijskej metropoly Kuala Lumpur do čínskeho Pekingu.Osud letu MH370 stále patrí medzi najväčšie záhady v dejinách civilného letectva. Predpokladá sa, že lietadlo sa po vyčerpaní paliva zrútilo do odľahlej oblasti na juhu Indického oceánu, ďaleko od západného pobrežia Austrálie.