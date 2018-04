Malajzijské parlamentné voľby sa budú konať 9. mája

Ilustračná foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Kuala Lumpur 10. apríla (TASR) - Voľby, ktoré by mali rozhodnúť o politickom osude malajzijského premiéra Najiba Razaka, sa uskutočnia 9. mája. Rozhodla o tom v utorok malajzijská volebná komisia, informuje agentúra AP.Razak minulý týždeň rozpustil parlament, čím umožnil vypísanie parlamentných volieb. Podľa agentúry AP sa májové hlasovanie považuje za test pre premiéra Razaka, ktorý je zapletený do multimiliardového korupčného škandálu týkajúceho sa zadlženého štátneho fondu. Predseda vlády však popiera, že by sa bol akokoľvek previnil.Hlasovanie sa bude konať v pracovný deň, čo je v Malajzii neobvyklé a podľa analytikov môže viesť k zníženej volebnej účasti.Volebná komisia zároveň určila aj dĺžku oficiálnej kampane, ktorá bude v porovnaní s predošlými voľbami v krajine z roku 2013 kratšia o štyri dni. Trvať bude 11 dní. V májových voľbách by malo hlasovať takmer 15 miliónov Malajzijčanov. Podporu svojim kandidátom podľa volebnej komisie bude môcť vyjadriť aj 1,7 milióna nových voličov.Očakáva sa, že premiér voľby vyhrá, aj keď podpora pre jeho dlhodobo vládnucu koalíciu Národný front v minulých dvoch hlasovaniach klesla. Razakovým najväčším protivníkom je opozičná aliancia vedená expremiérom Mahathirom Mohamadom. Ten bol predsedom vlády 22 rokov - do roku 2003.