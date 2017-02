Malé deti, dôchodcovia a ZŤP budú ďalej platiť doplatky za lieky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. februára (TASR) - Viac ako jeden a pol milióna poistencov zdravotných poisťovní sa nebude oslobodzovať od doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Poslanci Národnej rady SR dnes totiž nepodporili novelu zákona od hnutia Sme rodina, ktorá počítala s oslobodením od doplatkov pre mladé rodiny s malými deťmi, dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.uviedli predkladatelia novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.Hnutie chcelo takto podporiť mladé rodiny s deťmi do troch rokov, ako aj dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. "" vysvetľovali poslanci Sme rodina.V novele presne určovali, že doplatky za lieky by nemali platiť deti do troch rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, invalidný dôchodca, invalidný výsluhový dôchodca alebo invalid, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Ďalej poberateľ starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok. A tiež osoba, ktorá má dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na starobný dôchodok.Novela podľa Sme rodina nemala zaťažiť štátny rozpočet ani rozpočet samospráv, iba rozpočty zdravotných poisťovní.povedala poslankyňa Zuzana Šebová, podľa ktorej tieto peniaze patria poistencom.