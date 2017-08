Malé lacné auto pre Indiu nebude, Škoda ukončila rokovania

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 11. augusta (TASR) - Automobilka Škoda Auto, ako aj celý koncern Volkswagen ukončili rokovania s indickou automobilkou Tata Motors o možnej spoločnej výrobe áut v rámci strategického partnerstva, oznámila Škoda tento týždeň v tlačovej správe. Firmy sa zhodli na tom, že nemôžu realizovať technické ani ekonomické synergie v spoločne požadovanom rozsahu. Na druhej strane, nevylúčili možnosť budúcej spolupráce.Česká automobilka rokovala s firmou Tata Motors o možnostiach spolupráce od marca tohto roka, pričom zastupovala celý koncern Volkswagen. Výsledkom malo byť spoločné malé lacné vozidlo vo veľkosti Fabie, označované ako A0 Entry. To by sa uplatnilo na indickom trhu a v ďalších rýchlo rastúcich regiónoch. Škoda už v Indii vyrába miestnym podmienkam prispôsobený model Rapid a modely Yeti, Octavia a Superb.V Indii má Škoda Auto dva závody, napriek tomu sa jej nepodarilo na tomto trhu výraznejšie uchytiť. Jej autá sú totiž považované za luxusné, napríklad Octavia je auto vyšších vrstiev. V minulom roku predala Škoda v Indii 13.000 vozidiel, o rok predtým to bolo 15.000 vozidiel. Aj preto začala firma uvažovať o výrobe malého lacného auta pre Indiu.Vlani vyrobila Škoda Auto celkovo 1,1 milióna áut a do roku 2025 by chcela produkciu zdvojnásobiť. Okrem Česka a Indie vyrába aj v Číne, Rusku alebo v severnej Afrike.