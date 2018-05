Malé lietadlo z Nemecka sa nehlásilo, museli vzlietnuť gripeny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Budapešť 7. mája (TASR) - K malému civilnému lietadlu, ktoré letelo z Nemecka do Maďarska, museli v pondelok okolo poludnia vzlietnuť stíhacie lietadlá maďarských ozbrojených síl. Príčinou poplachu bola skutočnosť, že lietadlo po vstupe do maďarského vzdušného priestoru nenadviazalo spojenie s tamojším riadením leteckej prevádzky.Ako o tom informovala internetová stránka komerčnej televízie ATV, poplach vyhlásil Integrovaný systém obrany vzdušného priestoru NATO. Na základe neho potom vzlietli dva maďarské bojové stroje JAS-39 Gripen.Lietadlo Wiper 28 smerovalo z nemeckého letiska Riesa-Göhlis, zhruba 50 kilometrov severozápadne od Drážďan, do východomaďarskej Nyíregyháze. Stroj sa neodklonil od plánovanej letovej trasy.Stíhačky sa k nemu priblížili a identifikovali ho v oblasti Miškovca a sprevádzali ha až k pristátiu v Nyíregyháze. Gripeny sa po splnení úlohy vrátili na kecskemétsku základňu, píše sa vo vyhlásení maďarského rezortu obrany.