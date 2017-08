Malé pivovary na festivale v Ružinove

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Svoje tradičné pivá, ale i rôzne špeciály budú ponúkať trnavský pivovar Sessler, holíčsky pivovar Wywar, piešťanský pivovar ŽiWell, banskobystrický Urpiner, Jama Craft Brewery, pivovar Karpat, nitriansky pivovar Trogár, piešťanský Simeon, rožňavský Kaltenecker, Tančiareň a pivovar Franz z Lučenca, bratislavská Fabrika the Beer Pub, Patrónsky a Dunajský pivovar, košický Hostinec a martinský pivovar Victoria. Posledný menovaný je známy svojím gazdovským dvorom, čiže okrem piva ponúkne aj domáce pochutiny, guláš, syry, či pečené prasiatko. Chýbať nebude ani streetfood, pivné marmeládky Beermalade, pivné súťaže a príjemný hudobný program. Svoj tzv. food truck prinesie aj pivovar Franz. Na svoje si prídu aj rodičia s deťmi, pripravená bude chill out zóna v tieni stromov.Predseda AMNPS, Ľubomír Vančo, vysvetľuje zmenu pôsobiska festivalu: „Chceli sme priniesť trochu oživenia a presunuli sme festival zvnútra von do parku. Z predvianočného obdobia sme urobili letné, veď kedy si schuti dopriať pivo ak nie v horúcom auguste? Uvidíme, aké budú ohlasy a tomu prispôsobíme ten nasledujúci ročník.“PIVOBRANA BeerFest otvorí svoje pomyselné brány v piatok 25. augusta o 15:00 hod. V sobotu a v nedeľu bude otvorený od 10.00 do 22.00. Vstup je zdarma, platba na žetóny v hodnote 0, 50 €. Návštevníci si budú môcť požičať pohár na zálohu 2 €.Partnerom podujatia je MČ Bratislava – Ružinov a Bratislavský samosprávny kraj. Spoluorganizátorom je Cultus Ružinov.