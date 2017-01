Malé solárne elektrárne dosahovali vyššiu produkciu, než mali kapacitu

Solárna elektráreň, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 9. januára (TASR) - Štátna energetická inšpekcia (ŠEI) zistila, že niektoré solárne elektrárne vyrobili viac elektriny, než je to podľa fyzikálnych zákonov možné. Za to ich majiteľom dala pokuty v celkovej hodnote takmer 5 miliónov Kč (185.041 eur).Väčšina pokutovaných sú majitelia najmenších 'solárok', často inštalovaných na strechách rodinných domov. Spôsobená škoda a sankcie boli preto pomerne nízke. Viac ako 100.000 Kč muselo zaplatiť len osem výrobcov. Väčšina dostala pokutový výmer pod 10.000 Kč.Vyrubenie pokút bolo výsledkom dôkladných kontrol produkcie stoviek fotovoltických elektrární v rokoch 2009 až 2014. Inšpekcia ich robila podľa metodiky Českého vysokého učenia technického (ČVUT), ktorá určila, koľko elektriny je schopná vyrobiť elektráreň na konkrétnom území republiky podľa miery slnečného žiarenia na ňom a množstva solárnych panelov.Zdroje, ktoré jej produkovali podstatne viac, inšpektori prekontrolovali. Obľúbeným trikom podvodníkov je inštalácia väčšieho počtu panelov, než na koľko má elektráreň licencovaný výkon, respektíve panelov s vyšším nominálnym výkonom.V početných prípadoch prevádzkovatelia elektrární iba nesprávne odpísali údaje z elektromerov. Dosť problémov pokutovaným osobám spôsobili nekvalitné elektromery. Ďalšiu skupinu ľudí tvorili prevádzkovatelia 'solárok' s takým typom elektromerov, ktorých činnosť ovplyvňovali blízko umiestnené striedače.Pri kontrolnom meraní iným typom elektromera alebo po jeho výmene dosahovali elektrárne nižšiu výrobu. Bola však v súlade s ich fyzikálnym potenciálom. Nesprávne fungujúce meracie zariadenie viedlo aj k stanoveniu najväčšej pokuty v uvedených previerkach, ktorá sa vyšplhala na 200.000 Kč.Vykazovanie veľmi vysokého množstva elektriny je problém, lebo prevádzkovatelia solárnych zariadení sa vďaka nemu dostávajú k peniazom, na ktoré nemajú nárok. V aktivite okolo fotovoltických elektrární však spôsobujú len pomerne malé škody v porovnaní so zdrojmi, ktoré boli dokončené v rokoch 2009 a 2010.Nad nemalým počtom elektrární postavených v oboch rokoch sa vznáša podozrenie, že sa nedokončili do stanového termínu, a preto získavajú neoprávnene vyššiu finančnú podporu, než by mali mať. V týchto prípadoch prichádzajú spotrebitelia elektriny a štátny rozpočet o miliardy, a nie tisíce korún.