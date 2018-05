Malebná Malatiná je známa folklórom, ovčiarstvom i tkaním kobercov

Prírodné bohatstvo, tiché prostredie i množstvo turistických atrakcií v okolí ponúkajú návštevníkom oravskej obce Malatiná bohaté možnosti celoročného aktívneho vyžitia. Prostredie, v ktorom obec vznikla, sa nachádza na hranici dvoch historických regiónov – Oravy a Liptova. Známa je nielen folklórnymi prejavmi a tkaním kobercov, ale aj chovom oviec. Na snímke obec Malatiná 11. mája 2018. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Prírodné bohatstvo, tiché prostredie i množstvo turistických atrakcií v okolí ponúkajú návštevníkom oravskej obce Malatiná bohaté možnosti celoročného aktívneho vyžitia. Prostredie, v ktorom obec vznikla, sa nachádza na hranici dvoch historických regiónov – Oravy a Liptova. Známa je nielen folklórnymi prejavmi a tkaním kobercov, ale aj chovom oviec. Na snímke pajta na Grúni 11. mája 2018. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Miestny chotár očaril aj režisérov Perinbaby či Sokoliara Tomáša

Prírodné bohatstvo, tiché prostredie i množstvo turistických atrakcií v okolí ponúkajú návštevníkom oravskej obce Malatiná bohaté možnosti celoročného aktívneho vyžitia. Prostredie, v ktorom obec vznikla, sa nachádza na hranici dvoch historických regiónov – Oravy a Liptova. Známa je nielen folklórnymi prejavmi a tkaním kobercov, ale aj chovom oviec. Na snímke umelecký rezbár Alfréd Patsch 11. mája 2018. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Škole hrozil zánik, obec preto zváža deti z okolia školským autobusom

Prírodné bohatstvo, tiché prostredie i množstvo turistických atrakcií v okolí ponúkajú návštevníkom oravskej obce Malatiná bohaté možnosti celoročného aktívneho vyžitia. Prostredie, v ktorom obec vznikla, sa nachádza na hranici dvoch historických regiónov – Oravy a Liptova. Známa je nielen folklórnymi prejavmi a tkaním kobercov, ale aj chovom oviec. Na snímke starosta obce Zdenko Kubáň 11. mája 2018. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Prírodné bohatstvo, tiché prostredie i množstvo turistických atrakcií v okolí ponúkajú návštevníkom oravskej obce Malatiná bohaté možnosti celoročného aktívneho vyžitia. Prostredie, v ktorom obec vznikla, sa nachádza na hranici dvoch historických regiónov – Oravy a Liptova. Známa je nielen folklórnymi prejavmi a tkaním kobercov, ale aj chovom oviec. Na snímke amfiteáter na Skalke v obci Malatiná 11. mája 2018. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Obec rieši zlú dopravnú infraštruktúru budovaním betónových ciest

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Malatiná 12. mája (TASR) – Prírodné bohatstvo, tiché prostredie i množstvo turistických atrakcií v okolí ponúka návštevníkom oravská obec Malatiná. Prostredie, v ktorom obec vznikla, sa nachádza na hranici dvoch historických regiónov – Oravy a Liptova. Známa je nielen folklórnymi prejavmi a tkaním kobercov, ale aj chovom oviec. V obci sa nachádza amfiteáter, v ktorom sa pravidelne koná medzinárodný festival valaskej kultúry Bačovské dni.Amfiteáter i jeho priľahlé okolie v minulosti využívali Malatinčania ako priestor, v ktorom organizovali kultúrno-spoločenské podujatia - veselice, majálesy či juniálesy.spomína malatinský starosta Zdenko Kubáň. Časom tu vybudovali priestor na sedenie pre návštevníkov, zrekonštruovali amfiteáter a vysporiadali ho majetkovo-právne. V súčasnosti je asi najviac využívaný počas Bačovských dní.priblížil Kubáň.Atmosféru minuloročných Bačovských dní sa organizátori rozhodli po prvý raz zvýrazniť zvukom pastierskych ľudových hudobných nástrojov. V scénickom programe v amfiteátri sa zvyčajne predstavujú detské folklórne súbory, folklórne skupiny dospelých a seniorov, ale aj divadelníci.dodal.Salašníctvo však nie je jedinou oblasťou, ktorou je táto dolnooravská obec známa. V minulom storočí sa tu takmer každá žena venovala tkaniu kobercov.spresnil starosta. Utkané koberce chodili ženičky následne predávať aj na jarmoky.Obec má dlhodobo okolo 820 obyvateľov a mnohí z nich sú na Orave známi svojím umeleckým nadaním. Alfréd Patsch vyrezáva z dreva od roku 1969 a v obci asi ani nie je človek, ktorý by doma nemal nejaký jeho výtvor.priblížil. Náročnejšej drevorezbe sa venuje aj mesiac, závisí to aj od druhu dreva. Najdôležitejšia je však podľa rezbára láska a pokora.uzavrel.Prírodné scenérie a nezameniteľné výhľady z chotára oravskej obce Malatiná lákajú na potulky krajinou nielen množstvo domácich či turistov, ale aj filmárov. Samotná obec, priľahlé lúky a pohoria či známa pajta na Grúni, ktoré dodnes dýchajú históriou ovčiarskych tradícií, boli v minulom storočí vyhľadávanou kulisou pre viaceré diela slovenskej kinematografie – Sokoliara Tomáša, Perinbabu či Tri gaštanové kone.Pajtu na Grúni, ktorú televízni diváci poznajú ako rodný dom hlavného hrdinu vo filme Sokoliar Tomáš, považujú Malatinčania za nezameniteľný symbol obce. Je to drevená stavba, ktorá sa zachovala na poľnej ceste asi hodinu chôdze medzi Malatinou a Veľkým Borovým v lokalite Grúň.priblížil starosta Malatinej Zdenko Kubáň.Drevenica je v súčasnosti na Orave pomerne ojedinelou stavbou. Ako sa uvádza v publikácii Malatiná z roku 2013, tento rozľahlý nízky zrub zastrešený sedlovou strechou s vysokou podlomenicou postavili ešte v roku 1947. Vybudovať ju mali priamo Malatinčania. Tí si vo filme Sokoliar Tomáš síce nezahrali, no o to viac režisér využíval v scénach miestnu krajinu. Práve v pajte a jej okolí sa v roku 1985 nahrávali aj scény z filmu Perinbaba.Ďalším z obľúbeným objektov filmárov bol aj obytný roľnícky dom z Malatinej. Ako kulisu ho využili napríklad vo filme Tri Gaštanové kone, v ktorom si zahral aj významný slovenský herec Michal Dočolomanský. Okrem toho, že predstavoval Maliarikov dom, sa v ňom zároveň točili zábery z dedinskej krčmy.Objekt podľa knihy Malatiná slúžil nielen ako obytný dom bohatšieho sedliaka, ale zadná rozľahlá izba bola zároveň učebňou miestnej školy. V roku 1967 bol dom rozobratý a prevezený do zubereckého múzea, kde ho návštevníci môžu vidieť dodnes.Žiakov Základnej školy v Malatinej z neďalekých obcí Osádka, Leštiny a Vyšný Kubín vozí na vyučovanie každé ráno bezplatne školský autobus. Nakoľko škola dlhodobo zápasila s nedostatočným počtom žiakov, pre ktorý jej hrozil zánik, vedenie obce sa rozhodlo pokúsiť sa jej fungovanie zachrániť ponukou prepravy žiakov na vyučovanie. V súčasnosti do Malatinej školským autobusom dochádza už asi 20 detí.Podľa starostu Malatinej Zdenka Kubáňa znamená škola okrem primárnej funkcie výučby žiakov aj podhubie na rozvoj kultúry v obci. Práve to bol jeden z dôvodov, prečo sa obec snaží o jej zachovanie.dodal starosta. Samosprávu stojí takéto financovanie dopravy žiakov asi 5.000 eur ročne.Veľkou diskvalifikáciou je podľa starostu aj fakt, že nakoľko škola nemá dostatočný počet žiakov, nemohla čerpať eurofondy potrebné na jej rozvoj. Všetky rekonštrukčné práce teda museli hradiť z vlastných zdrojov. Pri škole však chce vedenie obce v budúcnosti vystavať multifunkčné ihrisko i bytovku s možnosťou prenájmu.Riaditeľ základnej školy Peter Harmat v súvislosti s ich fungovaním vyzdvihol fakt, že od roku 1992 začala škola uplatňovať regionálnu výchovu.uviedol.Na prvom stupni teda zaviedli vyučovanie regionálnej výchovy vo všetkých triedach, deti tam majú predmety ako napríklad regionálne čítanie, hudobnú výchovu zameranú na regionálne piesne, zvyky či tradície. Na druhom stupni sa deti učia regionálny dejepis, geografiu a biológiu.uzavrel Harmat.Jedným z najväčších problémov, s ktorými zápasia obyvatelia dolnooravskej obce Malatiná sú takmer rozsypané cestné komunikácie. Pod ich dezolátny stav sa podpísalo najmä nevhodné podložie. Malatinské cesty totiž pôvodne neboli vybudované pre autá, ale pre vozy a záprah. Pokiaľ by sa vedenie obce chcelo pustiť do ich komplexnej rekonštrukcie, suma by sa podľa odhadov vyšplhala na tri milióny eur.Pod dezolátny stav ciest sa podľa starostu Malatinej Zdenka Kubáňa podpísal aj fakt, že je ich veľmi veľa kilometrov. Obec tak nezvláda všetky opravy financovať z obecného rozpočtu. Oprava je navyše pomerne zložitá.zdôraznil starosta Malatinej.V obci preto začali hľadať čo najekonomickejšie a najtrvácnejšie riešenie cestnej infraštruktúry.dodal Kubáň. Domácim navyše nedávno svitlo na lepšie časy, nakoľko im prešiel projekt zameraný na opravu miestnych komunikácií.priblížil starosta. Dovedna by sa tak v blízkom období malo do komunikácií investovať približne 200.000 eur.V uplynulých dňoch podali Malatinčania aj viacero investičných projektov zameraných na zveľadenie obce, ktoré sú momentálne v štádiu posúdenia. Pri škole by chceli vybudovať multifunkčné ihrisko a investovať treba aj do opravy javiska v kultúrnom dome, ktoré je ešte v pôvodnom stave.Okrem štátnych dotácií, grantov a financovania z rozpočtu obce sú pre Malatinú pomocou aj zdroje z fondov Európskej únie.ozrejmil starosta. Z rovnakého projektu sa Malatinčanom podarilo pred rokom postaviť bačovskú kolibu.uzavrel starosta.