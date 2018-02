Malec opúšťa Dunajskú Stredu, posilnil litovský Žalgiris Vilnius

Na snímke vo výskoku Tomáš Malec. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Vilnius 2. februára (TASR) - Slovenský futbalista Tomáš Malec prestúpil z FC DAC Dunajská Streda do litovského klubu Žalgiris Vilnius. Dvadsaťpäťročný útočník sa už vo štvrtok pripojil k svojmu novému mužstvu, ktoré sa aktuálne pripravuje na sústredení v Turecku. Informovala o tom oficiálna webstránka litovského vicemajstra.Malec prišiel do DAC v lete 2017. Na jeseň nastúpil v siedmich fortunaligových a dvoch pohárových zápasoch, pričom strelecky sa mu podarilo presadiť raz v Slovnaft Cup-e. V minulosti pôsobil aj v Trenčíne, nórskych kluboch Rosenborg Trondheim a Lilleström, v Sigme Olomouc a rakúskom LASK Linz. V sezóne 2013/14 sa stal so 14 gólmi najlepší strelec najvyššej slovenskej súťaže.povedal na adresu novej posily tréner Žalgirisu Aurelijus Skarbalius.