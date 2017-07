Malého atentátnika z Ludwigshafenu školil islamista

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mainz 10. júla (TASR) - Medzičasom 13-ročný chlapec s dvojakým nemecko-irackým občianstvom, ktorý sa vlani opakovane pokúsil o odpálenie podomácky vyrobenej nálože v nemeckom meste Ludwigshafen, bol zrejme istý čas "v starostlivosti" konkrétneho islamistu.Pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ARD a internetové vydanie denníka Bild to potvrdil krajinský rezort pre integráciu Porýnia-Falcka.Len čo to potvrdila lustrácia muža, ktorého Krajinský kriminálny úrad preveroval z hľadiska bezpečnosti i spoľahlivosti, dieťa mu takpovediac odobrali a umiestnili na aktuálne utajenom mieste.Spomínaný muž mal pôsobiť medzi strážnikmi stretnutia salafistických kazateľov, mal byť súčasťou medzičasom zakázanej iniciatívy a na internete mal šíriť islamistické videá a protiizraelské karikatúry. So spomínaným chlapcom bol v kontakte po šesť týždňov.Vtedy 12-ročný školák umiestnil nálože, ktoré napokon nevybuchli, 26. novembra 2016 na vianočnom trhu a 5. decembra 2016 pri Radničnom centre v Ludwigshafene.Prípad vyšetruje nemecká generálna prokuratúra, školák však vzhľadom na nízky vek nie je trestne zodpovedný.