Malého princa Georgea odprevadil do školy otec, Kate trápila nevoľnosť

Britský princ George drží za ruku svojho otca vojvodu z Cambridgea, vpravo riaditeľka súkromnej prípravnej školy Thomas's School Helen Haslemová počas príchodu na prvý deň do súkromnej prípravnej školy Thomas's School v Londýne 7. septembra 2017. Foto: TASR/AP Britský princ George drží za ruku svojho otca vojvodu z Cambridgea, vpravo riaditeľka súkromnej prípravnej školy Thomas's School Helen Haslemová počas príchodu na prvý deň do súkromnej prípravnej školy Thomas's School v Londýne 7. septembra 2017. Foto: TASR/AP

Londýn 7. septembra (TASR) - Manželka britského princa Williama Kate, ktorá čaká tretie dieťa, trpí ťažkou formou rannej nevoľnosti a tak musel dnes na začiatku školského roka štvorročného princa Georgea prvýkrát odprevadiť do školy jeho otec. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.William priviezol Georgea do Thomasovej školy v okrese Battersea v južnej časti Londýna tesne pred 09.00 h miestneho času (10.00 h SELČ) a odovzdal ho do rúk jednej z učiteliek tejto súkromnej vzdelávacej inštitúcie, ktorú navštevuje 560 detí vo veku od štyroch do 13 rokov.Malý princ mal oblečenú rovnošatu pozostávajúcu z tmavomodrého svetra, krátkych nohavíc rovnakej farby, červených podkolienok a čiernych poltopánok.Počas školského roka sa George spolu so spolužiakmi, z ktorých je najmladší, bude venovať celému radu vzdelávacích aktivít a naučí sa základom baletu, výtvarného umenia, divadla, francúzštiny a hudby. Medzi predmetmi, ktoré ho čakajú, nechýba ani telesná výchova.Britský Sprievodca po dobrých školách opisuje Thomasovej školu ako "mierne chaotickú inštitúciu pre kozmopolitných rodičov, ktorá ponúka to najlepšie vzdelanie, aké si v Anglicku možno kúpiť".Kensingtonský palác, ktorý je londýnskym sídlom Williama a Kate, v pondelok oznámil, že Kate trpí v dôsledku tehotenstva ťažkou formou nevoľnosti a bola nútená zrušiť svoju účasť na viacerých verejných podujatiach.Okrem Georgea majú William a Kate ešte jedno dieťa - dvojročnú princeznú Charlotte.