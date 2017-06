Malí a mladí farmári sa k poľnohospodárskej pôde dostanú ľahšie

Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 5. júna (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR reflektuje na nedávno prijatú novelu Ústavy SR na ochranu poľnohospodárskej pôdy. Predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, v ktorom prináša účinné nástroje na jej ochranu proti špekulantom. Zavádza zároveň novú filozofiu prístupu k poľnohospodárskej pôde pre ľudí s aktívnym záujmom na jej využívanie pre potravinové účely.Ako dnes ďalej informoval Michal Feik z odboru komunikácie a marketingu MPRV, agrorezort novelou obmedzuje nákup poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Limituje tak špekulantov, ktorým ide len o kapitálové investície a nie o jej reálne využitie na poľnohospodárstvo. Prináša zákaz použitia poľnohospodárskej pôdy ako nepeňažného vkladu do imania obchodnej spoločnosti a družstva. Pri jej predaji zavádza predkupné právo v prospech samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR), ktorí ho získajú v každom ponukovom stupni systému predaja poľnohospodárskej pôdy.uviedla šéfka MPRV Gabriela Matečná (nominantka SNS).Novela vypúšťa podmienku 10-ročného trvalého pobytu na území SR, ktorá nespĺňala účel ochrany pred špekulantmi a pritom vážne obmedzovala prístup k pôde práve malým a mladým slovenským poľnohospodárom. Zlepší sa tak prístup aktívnych poľnohospodárov k pôde a zároveň sa otvárajú možnosti vstupu mladým ľuďom do poľnohospodárskeho sektora, v ktorom je aktuálne priemerný vek na úrovni 50 rokov.vysvetlila Matečná. Ako poistku proti znehodnoteniu a špekuláciám s najcennejšími a najúrodnejšími poľnohospodárskymi pôdami krajiny novela zavádza primárne predkupné právo pre Slovenský pozemkový fond.