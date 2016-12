Mali poslalo späť migrantov vyhostených z Francúzska

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bamako 30. decembra (TASR) - Mali vrátilo do Francúzska dvoch ľudí vyhostených z tejto krajiny rovnakým lietadlom, ktorým prileteli. A spochybnilo, či sú to vôbec Malijčania.Dvojica pricestovala do Bamaka s povolením jednorazovej cesty od Európskej únie, tzv. laissez-passez, ale bez pasov či akýchkoľvek malijských dokladov. Vláda v Bamaku uviedla, že nemôže prijať ľudí, o ktorých ", informovala dnes televízia BBC.Uviedla, že nedávne správy o dohode Mali s EÚ o repatriácii neúspešných žiadateľov o azyl vyvolali v africkej krajine protesty.Malijská vláda odsúdila použitie povolenia na jednorazovú cestu v prípadoch vyhostenia a uviedla, že je. Varovala tiež letecké spoločnosti, aby neumožňovali ľuďom s jednorazovým cestovným povolením nasadnúť do lietadla do Mali.Zo subsaharských krajín sú z Francúzska najčastejšie deportovaní občania Senegalu, Mali, Pobrežia Slonoviny a Nigérie.