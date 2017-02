Maliarka Alena Adamíková vystavuje v GMB príbehové portréty detí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. februára (TASR) – V Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy (GMB) vystavuje portréty maliarka Alena Adamíková. Expozíciu nazvala Infantky a potrvá do 9. apríla.Okrem infantiek zo série Respekt to Velázquez (Zina, Lili) sú tam veľké detské portréty Dievča s lasičkou, Biela Kocka, Cesta do stredu duše, Rozpomínanie alebo Dievča svojho otca." na dnešnej vernisáži výstavy povedala jej kurátorka Beata Jablonská.Podľa nej expozícia Infantky je nielen obhajobou súčasného portrétu, ale aj maliarskou úvahou o tom, ako ustáť obrazový pretlak mediálneho sveta. Hľadanie portrétu u autorky ide cestou konštruovania konkrétnej podoby takmer ako imaginatívno-fantazijnú predstavu s vlastným vizuálno-symbolickým a alegorickým systémom. Takto môže premýšľať nielen o portrétovanej, ale aj o univerzálnejšej reflexii sveta či ľudského bytia v čase a priestore, alebo dokonca o maľovaní ako zrkadle jej samej." dodala Jablonská.Alena Adamíková je rodáčka z Revúcej (1972). V Bratislave študovala na Katedre maľby a iných médií Vysokej školy výtvarných umení (1991-1997) u profesora Daniela Fischera. Tam aj ukončila doktorandské štúdium (2011). Od roku 2007 mala samostatné a skupinové výstavy v slovenských mestách aj v ČR, Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Španielsku a Veľkej Británii.