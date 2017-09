Maliarka Danica Pauličková sa pri tvorbe inšpirovala Parížom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) – Inšpirácia Parížom dominuje na výstave akademickej maliarky Danice Pauličkovej v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave, kde potrvá do 27. septembra.Historické budovy, mosty, fontány, erby, sochy a iné detaily i prírodné a ďalšie zákutia francúzskej metropoly sú na kresbách a maľbách. Expozíciu týchto obrazov spestrujú pestrofarebné abstraktné a mozaikové diela. Takmer 70 obrazov dopĺňa viac ako 40 fotografií v samostatnej miestnosti. Sú to jej umelecké pohľady na celky aj detaily obľúbeného Paríža."V tomto meste som bola viackrát na tvorivom pobyte. Je umelecky inšpiratívne, cítim sa v ňom veľmi dobre, posúva ma dopredu. Patrím k starej škole umelcov a kreslím na ulici. Pripravujem o Paríži knihu s básňami, fotografiami a kresbami," prezradila Pauličková na stredajšej (6.9.) vernisáži, na ktorej prečítala vlastnú poéziu a hudobníčka Zuzana Suchánková zaspievala jej ďalšie básne.Pre TASR maliarka uviedla, že je to jej prvá výstava fotografií. Podľa kurátora výstavy Ľuboslava Mozu je Pauličková širokospektrálna umelkyňa."Prvky architektúry, ornamenty, minimalistické výjavy vie perfektne nakresliť. Jej abstraktné obrazy farebnosťou, líniou a celkovou koncepciou sú prínosom. Je originálna a svojská s kreatívnym posolstvom k určitej hodnote. V dnešnom umeleckom marazme má jej umenie silu," konštatoval Moza.Bratislavská rodáčka Danica Pauličková (1953) študovala v rokoch 1972-2001 na niekoľkých umeleckých školách vo Francúzsku, USA a Veľkej Británii, pracovala vo vydavateľstve a inde. Je umelkyňou v slobodnom povolaní, venuje sa grafike, maľbe, ilustrácii a najnovšie aj sklu. Má vydavateľstvo Seneca Publishing company, v ktorom vydáva vlastné detské knihy. Ilustruje detské časopisy a spolupracuje s vydavateľstvami ako ilustrátorka. Organizuje detské workshopy a besedy, učí deti angličtinu kreslením. Ako novinárka prispieva do médií textami najmä o kultúre aj zo svojich častých zahraničných ciest.