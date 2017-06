Malkin je najproduktívnejším hráčom play off, top strelcom Guentzel

Jevgenij Malkin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štatistiky play off NHL 2016/2017:



Produktivita



1. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 25 10 18 28



2. Sidney Crosby (Pittsburgh) 24 8 19 27



3. Phil Kessel (Pittsburgh) 25 8 15 23



4. Jake Guentzel (Pittsburgh) 25 13 8 21



5. Ryan Getzlaf (Anaheim) 17 8 11 19



6. Erik Karlsson (Ottawa) 19 2 16 18



7. Filip Forsberg (Nashville) 22 9 7 16



8. Leon Draisaitl (Edmonton) 13 6 10 16



9. Bobby Ryan (Ottawa) 19 6 9 15



10. Jakob Silfverberg (Anaheim) 17 9 5 14



/Pozn.: počet zápasov, góly, asistencie, body/



Najlepší strelci:



1. Guentzel 13 gólov, 2. Malkin 10, 3. Forsberg a Silfverberg po 9, 5. Crosby, Kessel, Getzlaf a Jean-Gabriel Pageau (Ottawa) po 8, 9. Rickard Rakell (Anaheim) a Bryan Rust (Pittsburgh) po 7





Štatistiky Slovákov



1. Andrej Sekera (Edmonton) 11 1 2 3 -1 18 2



2. Richard Pánik (Chicago) 4 0 1 1 -3 6 2



3. Zdeno Chára (Boston) 6 0 1 1 -3 8 2



4. Marián Hossa (Chicago) 4 0 0 0 -4 15 2



5. Martin Marinčin (Toronto) 6 0 0 0 +2 9 2



/Pozn.: počet zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely a trestné minúty/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nashville 12. júna (TASR) - Najproduktívnejším hokejistom play off NHL v sezóne 2016/2017 sa stal útočník Pittsburghu Jevgenij Malkin, ktorý v 25 zápasoch nazbieral 28 bodov za 10 gólov a 18 asistencií. Aj ďalšie priečky v kanadskom bodovaní patrili hráčom Penguins, ktorí úspešne obhájili zisk Stanleyho pohára. Druhý skončil s 27 bodmi kapitán "tučniakov" Sidney Crosby, tretí bol Phil Kessel (23) a štvrtý Jake Guentzel (21). Ten sa stal zároveň najlepším strelcom play off, 22-ročný nováčik pri svojej premiérovej účasti vo vyraďovacej časti nastrieľal v 25 súbojoch 13 gólov, o tri viac, ako dal druhý Malkin.Spomedzi piatich slovenských hokejistov, ktorí zasiahli do play off, bol najlepšie bodujúcim obranca Edmontonu Andrej Sekera (1+2).