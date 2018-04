Malmströmová: Americké clá narúšajú obchod, EÚ neponúkne USA ústupky

Cecilia Malmströmová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. apríla (TASR) - Nové americké tarify na oceľ a hliník narúšajú svetový obchod a môžu podkopať nádej na hospodársky rast. Uviedla to v stredu eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová, ktorá tiež vyhlásila, že Európska únia (EÚ) nebude Washingtonu ponúkať žiadne ústupky, aby získala trvalú výnimku na americké clá.Americký prezident Donald Trump v marci zaviedol clá na dovoz ocele vo výške 25 % a hliníka na úrovni 10 %. Poskytol však EÚ a niekoľkým ďalší obchodným partnerom (napríklad Kanade a Mexiku) dočasnú výnimku na clá, ktorá platí do 1. mája.povedala novinárom v Štrasburgu.EÚ medzitým vypracovala zoznam produktov, na ktoré by zaviedla odvetné clá, abyvplyv amerických taríf v prípade, že nezíska trvalú výnimku.Eurokomisárka označila americké tarify zaa povedala, že EÚ nebude ponúkať USA žiadne výhody, výmenou za trvalé oslobodenie od ciel. Vyvrátila tak fámy, že Brusel údajne pripravuje pre USAuviedla Malmströmová, ktorá očakáva, že Únia bude trvale a bezpodmienečne oslobodená od týchto opatrení. Dodala, že rokovania Bruselu s Washingtonom pokračujú, ale EÚ ešte nedostala žiadne záruky.Malmströmová tiež vyjadrila znepokojenie nad obchodným sporom medzi USA a Čínou a označila jeho prípadnú ďalšiu eskaláciu zaPovedala krátko po tom, ako Európska komisia oznámila, že ukončila rokovania s Japonskom a Singapurom o veľkých obchodných a investičných dohodách a vyjadrila nádej, že členské štáty nové zmluvy pakty schvália a vstúpia do platnosti do konca budúceho roka.Podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen ich privítal ako víťazstvo obchodu, ktorý sa riadi pravidlami, a multilaterálneho systému.vyhlásil a dodal, že