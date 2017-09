Malokarpatský expres spojí najzaujímavejšie lokality v kraji

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) – Naprieč Malými Karpatmi k turisticky najzaujímavejším lokalitám v Bratislavskom kraji bude premávať Malokarpatský expres. Turistický autobus začne jazdiť od polovice mesiaca (15.9.) z Bratislavy cez Budmerice, Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Modru, Dubovú a Častú, so zachádzkami do Slovenského Grobu, Červeného Kameňa a na Zochovu chatu. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.Malokarpatský expres bude premávať každú sobotu a nedeľu, ako aj počas štátnych sviatkov. "doplnila Forman. V nízkopodlažnom autobuse bude možná aj preprava bicyklov. Jednodňový cestovný lístok bude stáť šesť eur, dvojdňový desať eur, bezplatne sa môže odviesť návštevník s turistickou kartou Bratislava City Card.Malokarpatský expres spojí zároveň dve tradičné vinobrania, a to račianske a modranské, ktoré sa budú konať od 15. do 17. septembra. O týždeň neskôr, teda od 22. do 24. septembra, privezie aj na vinobranie v Pezinku. Zapojí sa aj do Dní otvorených pivníc Malokarpatskej vínnej cesty (17.-18.11.) a na záver prevádzkovej sezóny aj Pezinských vianočných trhov (15.-17.12.)